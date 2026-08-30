Сулайем — о попытке Сайнса-старшего стать президентом ФИА: не понимал всей ответственности

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем рассказал о недолгой попытке чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего баллотироваться на пост главы федерации.

«Карлос — мой хороший друг, но я не думаю, что он всё понимал. Конечно, он разбирается в ФИА и спорте лучше кого бы то ни было, но президентство в ФИА — это не только спорт. Это вопросы мобильности, управление организацией, 245 членов со всего мира… Это работа 365 дней в году без какой-либо компенсации. Я провёл 10 лет в федерации своей страны и уже тогда понимал, что это непросто. Ты должен работать постоянно», — приводит слова Бен Сулайема испанское издание AS.