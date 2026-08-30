«Хочу увидеть реакцию». Алекс Албон объяснил разницу с Сайнсом в сроках контрактов

Пилот «Уильямса» Алекс Албон объяснил, почему в объявлениях о продлении его контракта и соглашения Карлоса Сайнса были использованы разные формулировки. В пресс-релизе Албона было указано, что он останется в команде в 2027 году, тогда как в сообщении о Сайнсе подчёркивалось, что испанец продолжит выступать за «Уильямс» на протяжении нескольких лет.

«Со своей стороны я хочу увидеть реакцию. Я хочу увидеть, что команда способна сделать. Я хочу увидеть сильное возвращение после этого года. Мы говорим о производительности машины, но как команда мы не справились во многих аспектах, будь то качество машины или её вес. Мы пропустили тесты и в этом году упустили несколько возможностей.

Я знаю, что Джеймс Ваулз и все остальные в команде прилагают огромные усилия, чтобы исправить эти проблемы. Но дело не в какой-то одной проблеме. В этом году таких проблем было довольно много. Нам всё ещё предстоит проделать работу», — приводит слова Албона RacingNews365.