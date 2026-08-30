Лиам Лоусон высказался о своём будущем в Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон признался, что пока не знает, как сложится его карьера в Формуле-1.

«Думаю, эти разговоры и так постоянно продолжаются. Но если говорить о какой-то ясности в этом вопросе, то пока нет», — приводит слова Лоусона RacingNews365

Лоусон дебютировал в Формуле-1 в 2023 году, заменив Даниэля Риккардо в «Рейсинг Буллз» на пяти этапах после травмы австралийца. В 2024 году новозеландец вновь получил место в основном составе команды, окончательно заменив Риккардо после Гран-при Сингапура.

Сезон-2025 Лоусон начал в «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена, однако после двух этапов был переведён обратно в «Рейсинг Буллз». В нынешнем сезоне он продолжает выступать за команду и после 15 этапов занимает девятое место в личном зачёте, набрав 49 очков.