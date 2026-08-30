Сайнс — о целях в «Уильямсе»: хочу снова побеждать как можно скорее

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что хочет как можно скорее вернуться к победам и вместе с командой выбраться из нынешней сложной ситуации.

«Крайний срок для успеха? Его нет. Для меня самое главное — следующий год: цель заключается в том, чтобы отыграть позиции и выбраться из той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Я хочу снова побеждать как можно скорее. В этом году мы отстали от того, чего ожидали, это был шаг назад на пути, который мы должны пройти, чтобы прийти туда, куда хотим. Но в «Уильямсе» за кулисами также реализуется множество проектов, которых не видят пресса, болельщики и другие люди, и они постепенно продвигаются вперёд. Это заставило меня поверить, что вскоре может начаться восстановление и мы двинемся в правильном направлении.

Лично меня происходящие изменения, новые проекты и все новые люди, которые приходят в команду, заставляют верить, что у нас по-прежнему есть причины для оптимизма. Я хочу остаться здесь и вместе со всеми достичь целей, которые мы поставили перед собой два года назад. Я доверяю Джеймсу и руководству команды, мы одинаково мотивированы как можно скорее вернуться на вершину», — приводит слова Сайнса испанская редакция Motorsport.