Исак Хаджар рассказал, что оптимистично настроен на выступление в Италии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар рассчитывает выступить на Гран-при Италии в Монце после травмы запястья.

«Запястье не опухло, и это хороший знак. Оно быстро заживает, с каждым днём подвижность немного увеличивается, поэтому я настроен оптимистично в отношении Монцы», — приводит слова Хаджара итальянское издание FormulaPassion.

Напомним, Хаджар получил травму запястья на тренировке по боксу. Француз пропустил Гран-при Нидерландов, в «Ред Булл» его заменил пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон. На место Лоусона вернулся японский гонщик Юки Цунода.

Ранее Марк Маркес рассказал, почему посоветовал Хаджару пропустить Гран-при Нидерландов.