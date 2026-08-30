На «Мадринге» украли 300 метров кабеля за две недели до Гран-при

Полиция расследует кражу около 300 метров кабеля с трассы «Мадринг» в Мадриде. Инцидент произошёл в ночь на 30 августа, всего за две недели до первого в истории Гран-при Испании на новом автодроме, сообщает местное издание Abc.es.

По информации источника, правоохранительные органы уже занимаются расследованием произошедшего. Пока неизвестно, были ли задержаны подозреваемые. Гран-при Испании на «Мадринге» должен пройти 12 и 13 сентября.

В середине августа «Ла Монументаль» стал одной из главных смотровых площадок Мадрида для наблюдения за солнечным затмением, которое прошло ровно за месяц до Гран-при. Поворот оказался прямо под траекторией полного затмения, что сделало его уникальной точкой для наблюдения за явлением.