Пато О’Уорд одержал вторую победу в сезоне IndyCar. Шумахер — 13-й, Грожан разбил машину

Пилот команды Arrow McLaren Пато О’Уорд выиграл гонку Snap-on Milwaukee Mile 250, прошедшую на овале «Милуокская миля». Для О’Уорда это вторая в сезоне и 11-я в карьере победа — по числу выигранных гонок мексиканец теперь входит в топ-40 за всю историю американских «формул».
Перед финальными пит-стопами пелотон возглавлял Уилл Пауэр из Andretti Global, однако австралиец превысил скорость на пит-роуде, получил штраф и выпал из топ-10. В итоге инициативу перехватил О’Уорд, который выдержал прессинг соперников и устоял впереди.
Второе место занял трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Скотт Макглоклин, третьим финишировал Кристиан Лундгор, который по окончании сезона покинет Arrow McLaren, а на четвёртой позиции расположился Дэвид Малукас.
Лидер общего зачёта Алекс Палоу занял в гонке пятое место и опередил своего главного соперника Кайла Кирквуда, однако этого испанцу оказалось недостаточно, чтобы гарантировать себе чемпионство за два этапа до конца сезона.
Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон завершил заезд на девятой позиции, и для шведа это уже пятый подряд финиш в топ-10. Александер Росси занял 11-е место, Мик Шумахер расположился на 13-й строчке, а Ромен Грожан разбил машину на рестарте на 158-м круге и до финиша не добрался.
IndyCar. Snap-on Milwaukee Mile 250 (топ-10):
1. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 250 кругов.
2. Скотт Макглоклин (Team Penske) +0.7 сек.
3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +2.7.
4. Дэвид Малукас (Team Penske) +3.2.
5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +12.0.
6. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +17.5.
7. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +18.7.
8. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +22.7.
9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +24.0.
10. Луи Фостер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +26.8.
…11. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +1 круг.
…13. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1 круг.
…24. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — не финишировал.
За два этапа до окончания сезона Палоу опережает Кирквуда на 97 очков. Это значит, что для за