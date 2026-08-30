Пато О’Уорд одержал вторую победу в сезоне IndyCar. Шумахер — 13-й, Грожан разбил машину

Пилот команды Arrow McLaren Пато О’Уорд выиграл гонку Snap-on Milwaukee Mile 250, прошедшую на овале «Милуокская миля». Для О’Уорда это вторая в сезоне и 11-я в карьере победа — по числу выигранных гонок мексиканец теперь входит в топ-40 за всю историю американских «формул».

Перед финальными пит-стопами пелотон возглавлял Уилл Пауэр из Andretti Global, однако австралиец превысил скорость на пит-роуде, получил штраф и выпал из топ-10. В итоге инициативу перехватил О’Уорд, который выдержал прессинг соперников и устоял впереди.

Второе место занял трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Скотт Макглоклин, третьим финишировал Кристиан Лундгор, который по окончании сезона покинет Arrow McLaren, а на четвёртой позиции расположился Дэвид Малукас.

Лидер общего зачёта Алекс Палоу занял в гонке пятое место и опередил своего главного соперника Кайла Кирквуда, однако этого испанцу оказалось недостаточно, чтобы гарантировать себе чемпионство за два этапа до конца сезона.

Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон завершил заезд на девятой позиции, и для шведа это уже пятый подряд финиш в топ-10. Александер Росси занял 11-е место, Мик Шумахер расположился на 13-й строчке, а Ромен Грожан разбил машину на рестарте на 158-м круге и до финиша не добрался.

IndyCar. Snap-on Milwaukee Mile 250 (топ-10):

1. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 250 кругов.

2. Скотт Макглоклин (Team Penske) +0.7 сек.

3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +2.7.

4. Дэвид Малукас (Team Penske) +3.2.

5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +12.0.

6. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +17.5.

7. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +18.7.

8. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +22.7.

9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +24.0.

10. Луи Фостер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +26.8.

…11. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +1 круг.

…13. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1 круг.

…24. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — не финишировал.

За два этапа до окончания сезона Палоу опережает Кирквуда на 97 очков. Это значит, что для за