Норрис — о продолжительности своей карьеры: даже до 30 лет дойти будет непросто

Действующий чемпион Формулы-1 из «Макларена» Ландо Норрис признался, что пока не знает, насколько долгой окажется его карьера в «Королевских гонках» после подписания контракта с командой до 2030 года.

«О, я не знаю, хочу ли я выступать до 40 лет. Даже до 30 дойти будет непросто, так что посмотрим. Я не знаю, что ждёт меня в будущем. Я пока не знаю, до какого возраста хочу выступать — до 30, 40 или 50 лет. Я ещё не знаю этого. Поэтому я очень, очень рад объявить, что проведу здесь ещё четыре года и ещё четыре года буду бороться за победы и чемпионские титулы, надеюсь», — сказал Норрис в видео на YouTube-канале Sky Sports F1.

Ранее бывший напарник Норриса Карлос Сайнс поделился мнением о возрастных ограничениях в Формуле-1.