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WRC — Ралли Парагвая — результаты

Паяри одержал рекордную третью победу подряд на Ралли Парагвая WRC, Эванс — 4-й
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В окрестностях города Энкарнасьон завершился 11-й этап сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Парагвая, лучшее время в котором показал финский гонщик Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2). Второй результат у новозеландского гонщика Хэйдена Пэддона (Hyundai Shell Mobis WRT). Третьим оказался француз Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).

WRC 2026. Этап 11, Энкарнасьон, Парагвай
Ралли Парагвая. Общий зачёт
30 августа 2026, воскресенье. 20:16 МСК
Окончено
1
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
3:13:28.5
2
Хэйден Пэддон
Hyundai Shell Mobis WRT
+25.8
3
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+40.0

Финский экипаж стал первым в истории WRC, которому удалось одержать свои первые три победы в чемпионате мира подряд. Ранее он стал победителем этапов в Эстонии и родной Финляндии.

«Невероятно. Ещё раз огромное спасибо команде. Это было непростое ралли, непростое для гонщиков, но и для команды оно оказалось нелёгким. Создание настолько надёжной машины — ключ к успеху. Это действительно, действительно очень гордый момент, и я очень, очень счастлив», — приводит слова Паяри пресс-служба WRC.

WRC. Ралли Парагвая. Результаты:

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 3:13:28.5.
2. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +25.8.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +40.0.
4. Элфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +45.1.
5. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +2:57.0.
6. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4:19.0.
7. Диего Домингес (Toyota GR Yaris Rally2) +7:40.5.
8. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +8:30.2.
9. Алехандро Галанти (Toyota GR Yaris Rally2) +10:23.0.
10. Тэйлор Гилл (Skoda Fabia RS Rally2) +10:36.9.