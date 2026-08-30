Паяри одержал рекордную третью победу подряд на Ралли Парагвая WRC, Эванс — 4-й

В окрестностях города Энкарнасьон завершился 11-й этап сезона-2026 чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Парагвая, лучшее время в котором показал финский гонщик Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2). Второй результат у новозеландского гонщика Хэйдена Пэддона (Hyundai Shell Mobis WRT). Третьим оказался француз Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).

Финский экипаж стал первым в истории WRC, которому удалось одержать свои первые три победы в чемпионате мира подряд. Ранее он стал победителем этапов в Эстонии и родной Финляндии.

«Невероятно. Ещё раз огромное спасибо команде. Это было непростое ралли, непростое для гонщиков, но и для команды оно оказалось нелёгким. Создание настолько надёжной машины — ключ к успеху. Это действительно, действительно очень гордый момент, и я очень, очень счастлив», — приводит слова Паяри пресс-служба WRC.

WRC. Ралли Парагвая. Результаты:

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 3:13:28.5.

2. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +25.8.

3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +40.0.

4. Элфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +45.1.

5. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +2:57.0.

6. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4:19.0.

7. Диего Домингес (Toyota GR Yaris Rally2) +7:40.5.

8. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +8:30.2.

9. Алехандро Галанти (Toyota GR Yaris Rally2) +10:23.0.

10. Тэйлор Гилл (Skoda Fabia RS Rally2) +10:36.9.