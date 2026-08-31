«Нужно ещё и наслаждаться происходящим». Антонелли — о подходе к гонкам

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, как правильный психологический настрой помогает ему лучше пилотировать.

«Когда понимаешь, что нужно ещё и наслаждаться происходящим, это многое меняет, потому что это помогает тебе… По крайней мере, в моём случае… ехать более расслабленно, получать больше удовольствия от пилотирования, лучше чувствовать машину, и тогда результат приходит гораздо легче.

Вместо того чтобы гнаться за результатом и пилотировать напряжённо, получается огромная разница. Но, конечно, важно оставаться собой, всегда помнить о цели и стараться находить позитив даже в плохих ситуациях. Даже когда что-то идёт не так, всегда есть что-то положительное. Это можно найти, и это может помочь тебе стать сильнее», — приводит слова Антонелли официальный сайт Формулы-1.