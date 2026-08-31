Палоу в пятый раз стал чемпионом IndyCar. Он в топ-3 самых титулованных пилотов серии

На овале «Милуокская миля» завершился очередной этап серии IndyCar — гонка Snap-on Makers and Fixers 250. Выиграл заезд Пато О’Уорд из Arrow McLaren, причём для мексиканца эта победа стала уже второй за день и третьей в сезоне. Тем временем финишировавший десятым пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу досрочно — за один этап до окончания чемпионата — обеспечил себе чемпионский титул.

Для Палоу это уже пятое чемпионство в IndyCar — впервые он стал сильнейшим в 2021-м, а с 2023 по 2026 годы завоевал четыре титула подряд. Испанец таким образом стал третьим самым титулованным пилотом в истории американских «формул» — больше чемпионатов выиграли лишь Скотт Диксон (шесть) и легендарный Эй-Джей Фойт (семь титулов в USAC).

Решающим моментом гонки стал рестарт за 24 круга до финиша, когда О’Уорд обогнал лидировавшего Дэвида Малукаса, выступающего за Team Penske. Малукас в итоге занял второе место, причём для Дэвида, ещё ни разу не побеждавшего в IndyCar, это уже шестой в карьере финиш на второй позиции.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

На третье место на последних кругах прорвался Ринус Викей, обогнавший трёхкратного чемпиона австралийской серии Supercars Скотта Макглоклина. На пятой позиции расположился Кристиан Расмуссен, а следом за ним финишировали Кристиун Лундгор, Джозеф Ньюгарден и экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон.

Мик Шумахер, несмотря на контакт с Деннисом Хаугером и разворот на 151-м круге, добрался до финиша на 12-й позиции, Александер Росси закончил гонку на 14-м месте, а Ромен Грожан финишировал 19-м.

Отметим, что заезд стартовал накануне — в субботу, 29 августа, однако был остановлен из-за дождя после 90 кругов и возобновился уже в воскресенье, 30 августа, когда пилоты проехали оставшиеся 160 кругов.

IndyCar. Snap-on Makers and Fixers 250 (топ-10):

1. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 250 кругов.

2. Дэвид Малукас (Team Penske) +1.7 сек.

3. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +2.8.

4. Скотт Макглоклин (Team Penske) +5.2.

5. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +7.2.

6. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +7.7.

7. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +8.8.

8. Маркус Эрикссон (Andretti Global