Норрис – об успехе в Формуле-1: задача не только в том, чтобы пилотировать машину

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о становлении гонщика в Формуле-1.

«Если говорить о влиянии гонщика, то первые несколько лет ты не пересекаешь черту и не повышаешь голос. Но со временем понимаешь, что твоя роль заключается не только в том, чтобы пилотировать машину. Задача также заключается в том, чтобы быть лидером, вести команду, стать голосом для людей, которые здесь работают. Как я могу подтолкнуть их к тому, чтобы они стали лучше, так же, как подталкиваю себя?

Я лишь недавно осознал, каким влиянием на командную работу обладаю. Очевидно, я не буду злоупотреблять этим, но в тоже время понимаю, что могу быть настойчивым, чтобы добиться желаемого от машины, команды и окружающих», — приводит слова Норриса Sky Sports.