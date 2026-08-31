С бизнесмена Трабера сняли обвинения по делу об убийстве отца Виталия Петрова

С бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинения по делу об убийстве Александра Петрова, депутата и отца бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова, сообщает РБК.

По информации ресурса, в ходе расследования не нашлось подтверждения причастности Трабера к убийству Петрова, поэтому дело в отношении него прекратили за непричастностью к преступлению по п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК. В связи с прекращением уголовного преследования назначенная Траберу мера пресечения отменена.

28 августа бизнесмена освободили из СИЗО, где он находился под арестом по обвинению в убийстве по найму и незаконном ношении оружия, из-за ухудшения здоровья.