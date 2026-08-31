Антон Козлов стал чемпионом RDS GP в сезоне-2026

В минувшие выходные на трассе Moscow Raceway прошёл заключительный этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) в сезоне-2026.

Оформив путёвку в полуфинал, вице-чемпион RDS GP 2023 Антон Козлов обеспечил себе первый в карьере титул в главном чемпионате страны по дрифту.

Ирландский дебютант Российской Дрифт Серии Томми Кайли (Fresh Racing), который не приехал на Moscow Raceway, потенциально имел шансы сохранить лидерство в турнирной таблице в случае неудач других претендентов, но те не дали легионеру такой возможности. Сначала все три соперника Кайли успешно прошли квалификацию и ТОП-32, снизив шансы Томми на титул, а затем смогли разобраться в сражениях друг с другом.

Первый претендент на чемпионство — двукратный обладатель титула Аркадий Цареградцев — выбыл из борьбы на стадии ТОП-16.

Финал Гран-при Российской Дрифт Серии. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 272 балла;

Роман Тиводар (Сочи, Takayama Forward Auto) — 199 баллов;

Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 160 баллов.

Финал Гран-при Российской Дрифт Серии. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 353 балла;

Takayama Forward Auto — 286 баллов;

Lukoil Racing Drift Team — 212 баллов.

Гран-при РДС 2026. Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 806 баллов;

Томас Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 779 баллов;

Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 746 баллов.

Гран-при РДС 2026. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 2074 балла;

Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 1386 баллов;

Takayama Forward Auto — 1308 баллов.

Сезон Гран-при Российской Дрифт Серии завершён, но пилоты ещё выйдут на трассу в 2026 году в рамках Кубка России «AIMOL Суперфинал РДС», который 26 и 27 сентября впервые примет автодром «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде.