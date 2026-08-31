Вассёр объяснил, почему команды Ф-1 против позднего переноса этапов на Ближнем Востоке

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему команды не заинтересованы в позднем переносе этапов в Абу-Даби и Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Ограничение бюджета может стать проблемнее, поскольку затраты на поездки в Абу-Даби и Катар ради проведения двух гонок огромны. Если же мы не поедем туда, то сможем потратиться на что-то другое, разработку и так далее… Это касается и нас, и остальных. На каком-то этапе нам придётся принять решение.

Исходя из логистики, нам нужно принять решение в сентябре, потому что будет нужно отправлять оборудование на Ближний Восток, дальше откладывать будет нельзя», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.