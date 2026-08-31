Алонсо — о нынешних болидах Ф-1: не самые интересные в управлении

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо, рассуждая о карьерных перспективах, высказался о нынешних болидах Формулы-1.

«Я много раз говорил, что правила есть правила. Это не лучшие, не самые интересные в управлении машины, но моя жизнь и Формула-1 по-прежнему… Это всегда будет моей жизнью, моё сердце здесь. Я буду в этой команде в той или иной роли ещё долго.

Мы общается с Лоуренсом [Строллом], Эдрианом [Ньюи], и, если команде потребуется, чтобы я гонялся, я подумаю об этом. И я буду рад, если окажусь ценным на другой позиции», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.