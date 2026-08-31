Дэвид Култхард дал развёрнутую оценку работе Лорана Мекиса в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Дэвид Култхард высказался о работе Лорана Мекиса на посту руководителя «Ред Булл».

«Работа Лорана – убедиться, что нужные люди растут в команде и приходят в неё. Макс – тот, кто привлекает людей, как и Эдриан Ньюи. Если есть Эдриан, люди думают: «Он что-то знает». В «Астон Мартин» это не сработало, но в долгосрочной перспективе, я уверен, они продвинутся вперёд.

Думаю, самое важное, что Лоран был частью семьи «Ред Булл», поэтому ему не пришлось выстраивать отношения с Австрией и владельцами, они уже его знают. Он привнёс большой опыт из ФИА, «Феррари», своей карьеры, у него отличный от Кристиана Хорнера характер и подход к работе. Чемпионат выигрывает не один человек, и Лоран это отлично понимает. Он очень спокоен и понимает, что Макс имеет право на расстройство, как и команда. Между ними хорошее взаимодействие», — приводит слова Култхарда издание RacingNews365.