Иван Пигаев выиграл этап SMP Formula 4 в Нижнем Новгороде

В минувшие выходные, 29 и 39 августа, в Нижнем Новгороде прошёл этап чемпионата России SMP Formula 4.

После четырёх гонок на трассе NRing таблица общего зачёта претерпела важные изменения, а главным героем уикенда стал местный школьник.

Своими глазами увидеть события четвёртого этапа российской формульной серии за два дня смогли более тысячи человек – вчетверо больше, чем в 2025-м. И хотя в паддоке можно было встретить болельщиков из разных регионов страны и даже зарубежных гостей, особенность соревнований на «Нижегородском кольце» в том, что здесь всегда очень велика доля местных болельщиков.

Разумеется, почти все они поддерживали команду ITECO Racing, ведь она – единственная в пелотоне – представляет в чемпионате Нижний Новгород.

Впрочем, главные надежды нижегородцев, конечно, были связаны со своим земляком Иваном Пигаевым – 16-летний пилот прекрасно проехал предыдущий этап на трассе «Игора Драйв», потому на домашней трассе, где годом ранее впервые покорил вершину подиума SMP F4, он заранее считался фаворитом.

Пигаев не обманул ожиданий и начал выступления с «Большого шлема» – в субботней утренней гонке стартовал с поула, лидировал с первого до последнего метра и победил с лучшим временем круга.

Но затем события приняли неожиданный оборот: второй заезд с реверсивной решёткой оставил Пигаева за чертой призёров, а затем гонщик ещё и получил штраф за срезку трассы, опустившись в протоколе на шестое место.

На подиум же довольно неожиданно поднялись Максим Архангельский (Ilya Muromets), Илья Дунин (Formula K Россия) и Марко Маркозов (Dronov Motorsport). Для каждого такой результат стал рекордом сезона, а добиться его помогли высокие стартовые позиции и конфигурация NRing, где всегда сложно обгонять.

Впрочем, это исключение так и осталось единственным по ходу этапа: в воскресенье вершину подиума уверенно забронировал Иван Пигаев. Ещё один «Большой шлем» с утра и победа с девятого места решётки в заключительной гонке этапа (в 12 секундах от второго места!) не просто порадовали болельщиков, но и однозначно подтвердили, что лидер ITECO Racing в этом сезоне будет всерьёз бороться за титул.

До нижегородских гонок таблицу общего зачёта возглавляли Платон Костин и Владимир Верхоланцев. На этот раз оба продолжили стабильно зарабатывать очки и пополнили свою коллекцию призовых кубков – а в одном из заездов порадовали зрителей долгой и напряжённой борьбой между собой, в которой Костин вышел вперёд за три поворота до клетчатого флага!

Но после успехов Пигаева на двух последних этапах сезона борьба за титул, по сути, начинается заново: Иван настиг соперни