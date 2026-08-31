«Рейсинг Буллз» представит крыло «Макарена» на Гран-при Италии — Motorsport Italia

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» представит конструкцию с переворачивающимся задним актикрылом, получившим название «Макарена», на предстоящем Гран-при Италии, который пройдёт с 4 по 6 сентября в Монце, сообщает издание Motorsport Italia.

По информации ресурса, новинка будет аналогична той, которую ранее представили в «Ред Булл». Отметим также, что на прошлой неделе «Рейсинг Буллз» провели съёмочный день в Имоле со своими боевыми пилотами, британцем Арвидом Линбладом и новозеландцем Лиамом Лоусоном.

Ранее стало известно, что Лоусон может заменить Исака Хаджара на Гран-при Италии.

Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1: