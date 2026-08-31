Расписание трансляций Гран-при Италии — 2026

С 4 по 6 сентября в Монце, Италия, пройдёт 13-й этап сезона Формулы-1.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Нидерландах покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Италии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 4 сентября:

13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 1;

17:00. Гран-при Италии. Свободная практика 2.

Суббота, 5 сентября:

13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 3;

17:00. Гран-при Италии. Квалификация.

Воскресенье, 6 сентября:

16:00. Гран-при Италии. Гонка.