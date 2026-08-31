15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас — об опасениях за своё место в «Кадиллаке»: в ближайшем будущем не беспокоюсь

Боттас — об опасениях за своё место в «Кадиллаке»: в ближайшем будущем не беспокоюсь
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас заявил, что не беспокоится о своём месте в команде в ближайшем будущем, несмотря на слухи о возможных изменениях в составе.

«Нет, в ближайшем будущем не беспокоюсь [по поводу своего места в «Кадиллаке»]. Я, разумеется, полностью сосредоточен на следующем году. Но в какой‑то момент мы, конечно, обсудим, что будет после 2027‑го, однако пока до этого ещё далеко», — приводит слова Боттаса издание RacingNews365.

В межсезонье появлялась информация о возможном интересе «Кадиллака» к другим пилотам на 2027 год, включая Колтона Херту и Рафаэля Камару.

Материалы по теме
Штайнер — о Боттасе: немного сбавил обороты в том, что пытается делать Перес

Сколько стоит собрать гоночную машину:

Комментарии