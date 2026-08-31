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«Это словно послание команде: «Я выше ваших указаний». Монтойя — о действиях Леклера

«Это словно послание команде: «Я выше ваших указаний». Монтойя — о действиях Леклера
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Нидерландов. Он отказался заезжать на пит-стоп вопреки указаниям своего гоночного инженера. Это действие вызвало негодование у его напарника Льюиса Хэмилтона, который на более свежих шинах терял время за монегаском.

«Мерседес» очень хорошо справился с ситуацией и действовал безупречно. То, что сделал Леклер, ослушавшись инженера, открыло ужасный ящик Пандоры. Это словно послание команде: «Я выше ваших указаний, и если с чем-то не согласен, то не буду этого делать». Такого происходить не должно. Это ужасно, потому что создаёт негативную атмосферу внутри команды и порождает напряжённость.

Не думаю, что Хэмилтон поднялся бы на подиум, однако у него был бы шанс. Льюис был на полсекунды быстрее, и «Феррари» попыталась избежать проблем, вызвав Леклера в боксы. Но Шарль фактически дал понять, что не собирается слушать команду, если речь идёт о Хэмилтоне», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

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