Себастьен Ожье извинился перед президентом ФИА после «неуместного общения» в Парагвае

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье принёс публичные извинения президенту Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеду бен Сулайему и президенту Парагвая Сантьяго Пенье после инцидента во время Ралли Парагвая. Француз не уточнил, что именно произошло, однако признал, что в разговоре о проблемах чемпионата выбрал неподходящий момент и тон.

«После насыщенного событиями и очень хорошо организованного Ралли Парагвая я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы публично извиниться за неуместное общение с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом и президентом Парагвая Сантьяго Пеньей. Это были неподходящий момент и неподходящий тон, в которых я высказал свои опасения по поводу чемпионата.

У меня уже была возможность извиниться перед обоими президентами, после чего состоялась конструктивная встреча. В итоге это был очень хороший момент, чтобы поговорить с президентом бен Сулайемом и обсудить некоторые области, в которых мы все понимаем необходимость улучшений в нашем спорте. Вместе мы поставили чёткие цели, которые я с нетерпе