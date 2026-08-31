Баттон — об Алонсо: борьба с ним была похожа на сражения с Михаэлем Шумахером

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон сравнил борьбу против гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с противостояниями семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру.

«Лучший комплимент, который я могу дать Фернандо, заключается в том, что борьба с ним была очень похожа на борьбу с Михаэлем Шумахером. По моему опыту противостояний с ними, это оказалась тяжёлая, но честная борьба — каждый раз на пределе, и мне это нравилось. Это было частью вызова.

Когда я одержал свою первую победу на Гран-при Венгрии, я боролся с ними, и именно этого ты хочешь как гонщик. Ты хочешь сражаться с лучшими, с великими, чтобы понять, на что ты способен в сравнении с ними. За свою карьеру я успел погоняться с такими пилотами, как Фернандо и Михаэль, а также Мика Хаккинен, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Мне очень повезло, что я смог соревноваться с настоящими легендами нашего спорта», — написал Баттон в своей колонке на сайте команды.