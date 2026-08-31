Монтойя — о командном приказе «Мерседеса»: было несправедливо по отношению к Джорджу

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Мерседес» несправедливо поступила с Джорджем Расселлом, когда попросила британца пропустить Кими Антонелли вперёд на Гран-при Нидерландов.

«Честно говоря, лично я считаю, что с Джорджем поступили очень несправедливо. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Джорджу. Я понимаю решение со стороны команды, но если они борются за чемпионство, два пилота не должны так поступать друг с другом.

Думаю, они даже не предполагали, что Джордж сможет удержать Льюиса позади. Они думали, что Джордж финиширует четвёртым. И, думаю, если после гонки они посмотрели на ситуацию ещё раз, то сказали: «Кажется, мы ошиблись». Лично я, будь я на месте «Мерседеса», подумал бы, что мы ошиблись, пропустив Антонелли вперёд и поступив так с Джорджем. Теоретически они приняли правильное решение, потому что Джордж был значительно медленнее, но то, как он не позволил Хэмилтону себя обогнать, было великолепно», — приводит слова Монтойи издание GPblog.