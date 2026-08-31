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Андреа Кими Антонелли рассказал, с каким настроем планирует приехать на Гран-при Италии

Андреа Кими Антонелли рассказал, с каким настроем планирует приехать на Гран-при Италии
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Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» поделился ожиданиями от домашнего Гран-при Италии в Монце.

«Я очень взволнован. Думаю, атмосфера будет потрясающей и всё пройдёт совсем не так, как в прошлом году. Я определённо подхожу к уикенду с другим настроем, другим менталитетом, и чувствую, что смогу получить гораздо больше удовольствия от уикенда. Очень жду возвращения», — приводит слова Антонелли издание Motorsport.

В 2025 году на Гран-при Италии Антонелли столкнулся с Алексом Албоном, получил пять секунд штрафа и финишировал девятым. Год спустя 20-летний итальянский гонщик приезжает в Монцу в статусе лидера чемпионата с шестью победами в сезоне и преимуществом в 59 очков над ближайшим преследователем.

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