Пиастри оценил перспективы «Макларена» в Монце после двух побед Норриса

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил перспективы команды на Гран-при Италии в Монце. Последние два этапа Формулы-1 завершились победами «Макларена»: действующий чемпиона Ландо Норрис выиграл гонки в Венгрии и Нидерландах.

«Сложно сказать, потому что эти две трассы довольно похожи по своим характеристикам: очень короткие прямые, много поворотов и, как правило, довольно длинные виражи. Монца будет совершенно другим испытанием по целому ряду причин, однако нам придётся подождать и посмотреть, удастся ли перенести этот темп на другие трассы», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

Гран-при Италии пройдёт уже в эти выходные, с 4 по 6 сентября.