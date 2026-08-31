Фредерик Вассёр: «Феррари» не может оставлять очки на трассе, если хочет стать чемпионом

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда не может позволить себе терять очки из-за ошибок в проведении уикендов, если хочет бороться за чемпионский титул с «Мерседесом».

«Честно говоря, я считаю, что за последние два‑три года мы сделали огромный шаг вперёд в плане исполнения. В стратегии, в пит‑стопах — тут у нас всё хорошо. В основном мы упускали возможности в последние два уикенда, однако я не уверен, что мы упустили больше шансов, чем «Макларен» или «Мерседес» с начала сезона. Но если хочешь стать чемпионом, нельзя оставлять очки на трассе. Мы должны набирать максимально возможное количество очков.

Тут есть две гонки. Первая — гонка развития: от гонки к гонке мы привозим новые детали, чтобы повысить потенциал машины. Однако при этом ещё нужно выжимать максимум из текущего потенциала. Иногда получается, иногда — нет. Этот сезон сложный, потому что всё новое: регламент, система энергопотребления, шины. Всё отличается от прошлого года. А значит, у нас сейчас куда больше новых вопросов, чем в прошлом году, и именно поэтому все допускают больше ошибок. Но моя задача — свести число этих ошибок к минимуму. Неважно, что делают другие, мы должны минимизировать свои ошибки.

Ключевой фактор — силовая установка. От круга к кругу всё ещё возможны перепады в производительности. Сейчас они гораздо меньше, чем были в Китае или Австралии, где мы порой теряли по четыре‑пять десятых секунды. Сейчас теряем одну‑две десятые. Однако даже это — четыре позиции на решётке в Зандворте. Значит, нам нужно сохранять концентрацию. Думаю, это во многом связано с тем, что мы работаем в новой зоне регламента, и год получился непростым. Но это точно одна из приоритетных областей работы для команды», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.