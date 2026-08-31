Серхио Перес помогает «Кадиллаку» привлекать персонал из паддока Формулы-1

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что помогает команде привлекать специалистов из паддока Формулы-1, используя свой многолетний опыт и связи, отметив, что интерес к американскому коллективу растёт.

«Очевидно, я знаю много хороших специалистов в паддоке. Я давно здесь, поэтому, конечно, пытался предложить несколько кандидатур. Однако в конечном счёте нужно понимать своё положение. Не мне принимать решения о том, кого команда должна приглашать и нанимать. Это не моя роль. Но я, конечно, стараюсь влиять на этот процесс и говорить команде: «Думаю, этот человек мог бы нам подойти», и так далее. Я вижу только одно: интерес к «Кадиллаку» в паддоке постоянно растёт. И для команды Формулы-1 это очень хороший знак», — приводит слова Переса издание Motorsport.