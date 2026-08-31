Хэмилтон показал свою Ferrari F40, восстановленную в Маранелло

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о своей Ferrari F40, которую приобрёл после того, как обнаружил автомобиль в запылённом гараже, где он простоял более 30 лет.

«Это моя собственная F40. Это автомобиль моей мечты, и таким он был столько, сколько я себя помню. В детстве я мечтал о такой машине. Когда в прошлом году я присоединился к «Феррари», то позаботился о том, чтобы она была со мной в мой первый день в Маранелло. Вот насколько много она для меня значит.

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Эти машины — настоящие произведения искусства, к тому же они невероятно редкие. Поэтому, когда я нашёл эту, покрытую пылью после более чем 30 лет простоя в гараже, я понял, что должен забрать её домой. Сначала я отвёз её в Маранелло, где лучшие инженеры и механики завода несколько недель работали над её восстановлением. Огромное спасибо всем, кто принял участие в этом проекте. Эта мечта действительно стала реальностью. Не могу дождаться, когда смогу рассказать вам больше. Следите за новостями», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.