Баттон объяснил, почему Алонсо не готов завершить карьеру в Формуле-1 после 23 сезонов

Бывший чемпион мира Формулы-1 Дженсон Баттон рассказал, почему сам решил завершить карьеру в чемпионате и чем его ситуация отличается от положения гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Я понял, что пора мне завершать карьеру в Формуле-1. Я завершил карьеру в 36 лет, на девять лет раньше Фернандо, однако был к этому готов. Пару последних лет мне было тяжело заниматься гонками, потому что я уже не особо хотел этим заниматься. Мне казалось, что мне больше нечего достигать, и, когда приходишь к такому ощущению, понимаешь, что пора уходить.

Но, думаю, ситуация Фернандо отличается тем, что впереди у него всё ещё есть интересный вызов. Очевидно, этот год складывается тяжело, однако сейчас всё ещё очень интересное время для «Астон Мартин» и работы с такими людьми, как Эдриан Ньюи. Любой пилот Формулы-1 хотел бы гоняться на машине, которую спроектировал он, и своими глазами увидеть, как он двигает эту команду вперёд.

Я знаю, насколько сложно принять решение о своём будущем, и Фернандо уже проходил через это. Он покидал спорт, а потом вернулся, так что очевидно, что тогда он ушёл слишком рано. Теперь он убедится на 100%, что действительно не хочет больше заниматься этим спортом, прежде чем уйти.

Фернандо всё ещё может очень многое дать Формуле-1. Я хотел бы увидеть его в «Астон Мартин», борющимся за победы. Именно там он и должен быть, и именно к этому стремится команда. Он не выиграл столько, сколько должен был. Несколько раз он оказывался в неудачных ситуациях, в том числе один раз вместе со мной, однако талант и стремление у него всё ещё есть. А это главное, чтобы оставаться в спорте и сохранять конкурентоспособность», — приводит слова Баттона официальный сайт «Астон Мартин».