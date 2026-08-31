Бакстон считает, что неудачное возвращение в «Ред Булл» могло закончить карьеру Лоусона

Бывший комментатор Формулы-1 Уилл Бакстон оценил выступление новозеландского пилота Лиама Лоусона на Гран-при Нидерландов. По мнению журналиста, неудачный уикенд в составе «Ред Булл» после возвращения в команду мог поставить под угрозу дальнейшую карьеру Лоусона в Формуле-1.

«Думаю, нельзя недооценивать давление, которое на него оказывало возвращение в команду, где он отдал все силы, пытался сделать всё возможное, но после двух гонок был уволен. Если бы он вернулся туда, квалифицировался в конце стартовой решётки и провёл весь уикенд где-то далеко позади, это практически означало бы конец его карьеры.

Поэтому я был очень рад за него, когда увидел, как он пилотировал, выступал в гонке и квалифицировался. Его сообщение по радио после гонки было очень трогательным и искренним. Это был уикенд катарсиса — возможность оставить весь этот ужасный опыт позади, двигаться дальше и показать миру и «Ред Булл»: «Вот кого вы могли получить». Это было здорово», — сказал Бакстон в подкасте Up To Speed.