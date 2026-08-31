«Наш двигатель пока не на топ-уровне». В «Хонде» подтвердили проблемы с управляемостью

В «Хонде» подвели итоги первого гоночного уикенда с обновлённой силовой установкой Spec 2, которую получила команда «Астон Мартин» на Гран-при Нидерландов. По словам генерального менеджера HRC и главного инженера на трассе Синтаро Орихары, новый двигатель подтвердил ожидаемые показатели по производительности и надёжности, однако выявил проблемы с управляемостью, которые теперь предстоит устранить.

«По сути, если менять параметры сгорания, приходится заново настраивать данные по управляемости. В рамках разработки мы сначала проверяем характеристики изменённого «железа», затем — надёжность, и только потом занимаемся доводкой управляемости. В этот раз изменения в спецификации были масштабными, поэтому и сдвиги в управляемости оказались значительными. Мы к этому готовились, но ещё не успели полностью учесть все нюансы. И речь не только про двигатель: как часто отмечает Майк [Крак], то же самое касается и шасси. Нельзя сразу после обновления выжимать из машины 100% потенциала. Важно работать с данными, которые получаешь уже после внедрения новой спецификации, и на их основе вносить доработки.

Что касается производительности: цифры, которые мы фиксировали на стенде, подтверждаются и на трассе, это видно по данным. По надёжности тоже всё по плану: за весь уикенд не было никаких сбоев. При этом от пилотов мы получили замечания по управляемости, нужно кое‑что улучшить. Это было ожидаемо. Конечно, мы готовились к Гран‑при Нидерландов, однако пока не смогли в полной мере учесть все изменения. Мы продолжим улучшать управляемость, несмотря на возникающие проблемы.

В ночь с пятницы на субботу на стенде HRC Sakura мы провели дополнительные тесты на основе этой обратной связи и подготовили меры по улучшению к квалификации. Определённый прогресс был, но до стабильного уровня подачи крутящего момента мы ещё не дошли. Управляемость остаётся зоной роста, над этим будем работать дальше. Мы уже наметили шаги по устранению проблемы, и видно, что потенциал растёт. Поэтому мы не считаем Spec 2 провалом. Идеально, если бы машина сразу выдавала 100% возможностей, однако в процессе разработки такие вызовы — нормальная часть работы. Сейчас главное — постепенно «дозревать» эту спецификацию.

Хорошо, что удалось в штатном режиме подтвердить надёжность. Ещё один плюс — мы смогли посмотреть, как двигатель ведёт себя в разных режимах езды от старта до финиша, включая, например, старт с места. Где‑то всё шло по плану, где‑то были небольшие отклонения. Но сам факт, что мы собрали эти данные и теперь можем использовать их для дальнейшей настройки, — это важный этап. К сожалению, н