«В обратной ситуации поступили бы так же». В «Мерседесе» объяснили приказ Расселлу

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд объяснил командную тактику в отношении Джорджа Расселла на Гран-при Нидерландов и рассказал, почему команда попросила британца пропустить Андреа Кими Антонелли вперёд.

«Были ли в «Мерседесе» опасения относительно реакции Расселла на командный приказ? Нет. Из-за раннего появления красных флагов и переноса расписания мы провели полноценный разбор только в понедельник, а не сразу после гонки. Джордж, естественно, задал вопросы относительно полученной команды, но понял ситуацию в целом. Кими воспользовался возможностью совершить бесплатный пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности. Если бы Джордж сделал то же самое, он оказался бы позади «Феррари» и потерял бы позицию на подиуме.

Мы также совершенно чётко обозначили на утреннем стратегическом совещании в воскресенье, что соперники были настолько близки, что наши пилоты не могли позволить себе терять время на борьбу друг с другом. Именно эта дискуссия стала основой для принятого решения. В обратной ситуации мы поступили бы точно так же. Приоритетом было дать машине, находившейся на втором месте, наилучшую возможность для атаки, а машине на третьем месте — свободный воздух и максимально хорошие условия для защиты своей позиции», — приводит слова Лорда RacingNews365.