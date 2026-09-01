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«Ред Булл» примет решение о возвращении Хаджара в среду перед Гран-при Италии — PlanetF1

«Ред Булл» примет решение о возвращении Хаджара в среду перед Гран-при Италии — PlanetF1
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«Ред Булл» примет решение о возвращении Исака Хаджара на Гран-при Италии в среду, 2 сентября, за несколько дней до этапа в Монце. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Хаджар пропустил Гран-при Нидерландов из-за травмы запястья, полученной на тренировке по боксу. Его место в «Ред Булл» занял Лиам Лоусон, который квалифицировался восьмым (на десятую секунды позади Макса Ферстаппена) и финишировал седьмым. После гонки Лоусон также провёл тесты шин «Пирелли» за рулём «Ред Булл» на трассе «Муджелло».

Если Хаджар не восстановится к Монце, Лоусон снова выступит за «Ред Булл», а Юки Цунода останется в «Рейсинг Буллз». В Зандворте Цунода финишировал 11-м, опередив напарника Арвида Линдблада.

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