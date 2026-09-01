Окон пожаловался на потерю позиции в Нидерландах после обгона Албона

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал эпизод с обгоном гонщика «Уильямса» Алекса Албона после первого круга Гран-при Нидерландов, в конце которого разбил свой болид Макс Ферстаппен. Француз отметил, что обгон состоялся при зелёных флагах, однако после появления красных флагов порядок вернули к стартовому.

«Я обогнал Алекса, да, и имел на это право, потому что в тот момент были зелёные флаги. Обидно, что приходится идти на такой риск, ведь ты не знаешь, получишь штраф или нет. Я не получил штраф, однако всё было очень близко, потому что я обогнал его, когда был зелёный флаг, а потом нас вернули к порядку на старте гонки.

В каком-то смысле так было всегда, но если бы я оказался на 20 метров впереди, то сохранил бы эту позицию. При этом мы продолжали гоняться ещё полтора сектора. Красные флаги появились только после пятого поворота. Мы уже прошли первый сектор и входили во второй, поэтому я должен был начинать гонку впереди Алекса. Это изменило мою гонку», — приводит слова Окона PlanetF1.