Вольф опасается камбэка «Макларена» в борьбе за чемпионский титул

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что команда опасается повторения сценария с прошлогодним камбэком Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионский титул. Поводом для беспокойства стало возвращение «Макларена» и их чемпиона Ландо Норриса в борьбу после двух побед в Венгрии и Нидерландах.

«Да, я совершенно точно осознаю такую возможность. Но дело не только в Норрисе, у нас также есть отставание в 59 очков от Льюиса [Хэмилтона]. Это то, о чём нужно беспокоиться, так что борьба может стать ещё плотнее. Нам просто нужно оптимально работать каждые выходные, на каждой сессии, каждые выходные.

У нас есть соперник, достаточно сильный для побед в гонках. Они уже одержали две победы на трассах, где и в предыдущие годы были очень сильны, так что посмотрим, сможем ли мы снова набрать ход», — приводит слова Вольфа RacingNews365.