Палмер уверен, что победа Антонелли в Монце станет сокрушительным ударом для Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл обязан выиграть Гран-при Италии, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул в борьбе с напарником Андреа Кими Антонелли.

«Он может победить, потому что, судя по тому, как он сейчас выступает, «Мерседес» всё ещё явный фаворит в Монце. Но если проводить параллель с победами Макса Ферстаппена в камбэке, то в основном речь шла о борьбе с Серхио Пересом, который был гораздо дальше от темпа Макса, чем Джордж сейчас от Кими. И Джордж был сильнее в Зандворте.

Я знаю, что он всё ещё не провёл идеальную гонку. Первые два круга у него были плохими, из-за чего он оказался далеко позади. Его гоночный темп тоже был не таким хорошим, как у Кими. Но я не думаю, что в чистой гонке Кими сможет стартовать с 10-го или 11-го места и обыграть Джорджа, если тот будет хотя бы близок к своей форме в квалификации с поул-позиции. С учётом разницы в стратегиях, машин безопасности и других факторов нагрузка на технику будет очень высокой. Силовые установки будут работать на пределе. С надёжностью в Монце тоже будет непросто.

Если Кими выиграет в Монце со штрафом на стартовой решётке, он станет чемпионом. Я готов зайти настолько далеко. Это будет такой сокрушительный удар. Он выиграет домашнюю гонку, совершив множество обгонов и сделав это с огромным блеском, а Джорджу будет очень тяжело пережить то, что он не смог отыграть у него очки в Монце. Джордж должен выиграть эту гонку», — приводит слова Палмера Motorsport.