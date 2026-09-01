«Происходит постоянно». Култхард не увидел кризиса в «Ред Булл» из-за ухода специалистов

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поставил под сомнение разговоры о кризисе «Ред Булл» на фоне ухода нескольких ключевых сотрудников команды в последние годы.

За последние сезоны команду покинули многие специалисты, игравшие важную роль в успехах команды. Среди них руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, советник и глава молодёжной академии Хельмут Марко, главный конструктор Эдриан Ньюи, бывший спортивный директор Джонатан Уитли, главный инженер Роб Маршалл и гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который с 2028 года должен перейти в «Макларен».

«Несколько недель назад я разговаривал с одним человеком из «Ред Булл» об этом. На самом деле количество людей, которые пришли в команду из «Феррари», «Мерседеса» и других соперников, превышает количество тех, кто ушёл. Если посмотреть на Red Bull Powertrains, то они фактически начали с нуля, построили завод и наняли несколько сотен человек. Эти несколько сотен пришли не из мотоиндустрии или чего-то подобного — они перешли из других команд Формулы-1.

Это один из тех случаев, когда определённому нарративу было удобно представить ситуацию как «пальцы веером, всё разваливается». Но такое происходит постоянно. Все команды нанимают и увольняют людей, отправляют сотрудников в вынужденный отпуск и делают всё остальное. Поэтому я не вижу здесь ничего уникального. Да, Эдриан и другие специалисты — громкие имена и они явно очень хорошо управляли. Но спорт сейчас стал настолько сложным, что один человек уже не может быть определяющим фактором», — приводит слова Култхарда RacingNews365.