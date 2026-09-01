«Ред Булл» доволен Хаджаром и планирует продлить с ним контракт — AMuS

«Ред Булл» намерен продолжить сотрудничество с Исаком Хаджаром и может продлить с французом контракт, сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

«Из лагеря «Ред Булл» сообщают, что команда также довольна своим напарником Исаком Хаджаром и вскоре должна продлить с ним контракт. В то время как многие пилоты до француза уже не справлялись с ролью напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл», Хаджар пока хорошо проявляет себя в качестве напарника нидерландца.

С приходом Лорана Мекиса изменился и подход команды ко второй машине. Теперь «Ред Булл», как сообщается, отошёл от прежнего жёсткого подхода с построением команды исключительно вокруг Ферстаппена. Основной акцент сделан на большем балансе внутри команды, от которого выигрывает и Хаджар», — сообщается в статье издания.