Себастьян Феттель проедет круг почёта в честь Михаэля Шумахера на ГП Италии — Autoracer

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель проедет круг почёта в честь семикратного чемпиона соотечественника Михаэля Шумахера перед гонкой Гран-при Италии, которая состоится 6 сентября в Монце, сообщает издание Autoracer.

Феттель проедет круг на болиде «Феррари» F2002, принёсшем Шумахеру пятый титул в 2002 году.

Формула-1 Гран-при Италии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 4 сентября:

13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 1;

17:00. Гран-при Италии. Свободная практика 2.

Суббота, 5 сентября:

13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 3;

17:00. Гран-при Италии. Квалификация.

Воскресенье, 6 сентября:

16:00. Гран-при Италии. Гонка.