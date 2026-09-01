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Себастьян Феттель проедет круг почёта в честь Михаэля Шумахера на ГП Италии — Autoracer

Себастьян Феттель проедет круг почёта в честь Михаэля Шумахера на ГП Италии — Autoracer
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель проедет круг почёта в честь семикратного чемпиона соотечественника Михаэля Шумахера перед гонкой Гран-при Италии, которая состоится 6 сентября в Монце, сообщает издание Autoracer.

Феттель проедет круг на болиде «Феррари» F2002, принёсшем Шумахеру пятый титул в 2002 году.

Формула-1 Гран-при Италии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 4 сентября:
13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 1;
17:00. Гран-при Италии. Свободная практика 2.

Суббота, 5 сентября:
13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 3;
17:00. Гран-при Италии. Квалификация.

Воскресенье, 6 сентября:
16:00. Гран-при Италии. Гонка.

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