Себастьян Феттель проедет круг почёта в честь Михаэля Шумахера на ГП Италии — Autoracer

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель проедет круг почёта в честь семикратного чемпиона соотечественника Михаэля Шумахера перед гонкой Гран-при Италии, которая состоится 6 сентября в Монце, сообщает издание Autoracer.
Феттель проедет круг на болиде «Феррари» F2002, принёсшем Шумахеру пятый титул в 2002 году.
Формула-1 Гран-при Италии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 4 сентября:
13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 1;
17:00. Гран-при Италии. Свободная практика 2.
Суббота, 5 сентября:
13:30. Гран-при Италии. Свободная практика 3;
17:00. Гран-при Италии. Квалификация.
Воскресенье, 6 сентября:
16:00. Гран-при Италии. Гонка.