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Эксперт: уровень «Макларена» в Монце определит, есть ли у Норриса шансы на чемпионство

Эксперт: уровень «Макларена» в Монце определит, есть ли у Норриса шансы на чемпионство
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Бывший пилот IndyCar, а ныне эксперт Джеймс Хинчклифф считает, что предстоящий Гран-при Италии Формулы-1 станет ключевым для «Макларена».

«У нас будут две похожие трассы подряд. Я и вправду считаю, что Монца ответит на некоторые вопросы. Уровень конкурентоспособности, который мы увидим от «Макларена», определит, есть ли у них, у Ландо в частности, шансы на чемпионство», — сказал Хинчклифф в эфире F1 TV.

Напомним, после 12 этапов Норрис располагается на четвёртом месте в личном зачёте, уступая лидеру итальянцу Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 83 очка.

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