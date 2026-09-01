Тото Вольф назвал цель для Антонелли, стартующего с последнего места на Гран-при Италии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии, который пройдёт с 4 по 6 сентября в Монце.

«Для нас Монца начинается с вызова. Кими получил штраф за [дополнительную] силовую установку и стартует с конца решётки. Это разочарование для него и фанатов, желающих увидеть, как он борется за лидерство в домашней гонке, но наш спорт не поощряет сентиментальность. Иногда вам приходится платить за решения в краткосрочной перспективе. Задача сейчас проста – отыграть как можно больше позиций и набрать как можно больше очков.

В другой части гаража Джордж набрал хороший темп после Зандворта и стремится включиться в борьбу с начала уикенда», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».