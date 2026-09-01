Антонелли — о штрафе на Гран-при Италии: всё ещё есть шанс добиться отличного результата

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своих перспективах на домашнем Гран-при Италии после штрафа за замену силовой установки. Напомним, итальянец будет стартовать последним в гонке.

«Несмотря на штраф за двигатель в Монце, я по-прежнему считаю эту трассу лучшей для того, чтобы принять его. Очевидно, это моя домашняя гонка, но я считаю, что это лучшая гонка для того, чтобы сделать это. Как по мне, у меня по-прежнему есть шанс добиться отличного результата и заработать хорошие очки», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.

Антонелли принял участие в фотосессии итальянского GQ