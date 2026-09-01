Экс-пилот Ф-1 высказался о результатах «Феррари» в сезоне-2026

Бывший пилот Формулы-1 Рикардо Патрезе призвал «Феррари» определить первого пилота и сделать ставку на Льюиса Хэмилтона, если команда хочет бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«В этом году «Феррари» выступает очень хорошо, но в Зандворте они упустили как минимум место на подиуме из-за медлительности в принятии решений и применении командной тактики. И это было ужасно. Льюис Хэмилтон летел по трассе, но был вынужден два круга просидеть на хвосте у Шарля Леклера, прежде чем напарник всё-таки его пропустил. На этом он потерял две-три секунды – а это как раз та разница, которая позволяет тебе бороться за подиум или нет. Болид «Феррари» пока не на одном уровне с «Мерседесом». «Макларен», вероятно, сейчас тоже немного быстрее «Феррари».

И если вы хотите победить «Мерседес», то не можете позволить себе допускать подобные ошибки – вам нужно выжимать максимум из любой ситуации. Так что им немедленно нужно принять решение, кто их первый номер. Они не могут посреди гонки взять паузу и подумать, заявив гонщику: «Мы тут немного подождём, а потом дадим тебе знать». Именно в таких ситуациях выигрываются и проигрываются гонки. Поэтому я понимаю разочарование Хэмилтона и то, почему он позволил себе такие комментарии. И я согласен с Льюисом, когда он говорит, что «Феррари» должна действовать как «Мерседес». Если «Феррари» хочет получить шанс на титул, им нужно сейчас выбрать гонщика, на которого сделать ставку.

Они не могут позволить себе действовать как «Макларен» в прошлом году с их «правилами папайи», оставляя шансы и Норрису, и Пиастри, и не используя командную тактику. В 1983 году моя команда «Брэбэм» тоже должна была сделать выбор между мной и Нельсоном Пике, который мог побороться за титул с Аленом Простом. Так что мной пожертвовали, чтобы оказать максимальную поддержку Нельсону – и в итоге мы смогли выиграть чемпионат. Но случившееся в Зандворте показывает, что в «Феррари» пока не определились с подходом. Если вы хотите побороться за титул в личном зачёте, нужно делать ставку на одного из пилотов, и сейчас первым номером должен быть Льюис, потому что он выступает стабильнее Шарля», — приводит слова Патрезе портал Formula Passion.