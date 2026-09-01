15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» представит специальную ливрею на ГП Италии в честь сотрудничества с биржей OKX

«Макларен» представит специальную ливрею на ГП Италии в честь сотрудничества с биржей OKX
Комментарии

Команда «Макларен» объявила о специальном оформлении болидов на Гран-при Италии, которое приурочено к продолжению сотрудничества с криптобиржей OKX. Обновлённая ливрея появится на обеих машинах MCL40 в течение гоночного уикtнда.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Команда «Макларен Мастеркард» в Формуле-1 также представит специальное улучшение ливреи в честь продолжающегося сотрудничества между «Макларен Рейсинг» и OKX, которое началось в 2022 году. Последнее улучшение ливреи развивает предыдущие кампании, включая ливрею «Стелс-режим» на Гран-при Сингапура 2023 года, «Макларен СЕННА» от OKX на Гран-при Монако 2024 года и ливрею, вдохновлённую Ривьерой, которая была представлена на Гран-при Монако и Испании 2025 года. Улучшение ливреи будет представлено на обеих гоночных машинах «Макларен MCL40» на протяжении всего уикенда Гран-при Италии 2026 года в Монце, а затем вернётся на Гран-при Испании 2026 года в Мадриде», — говорится в официальном заявлении команды.

Материалы по теме
Эксперт: уровень «Макларена» в Монце определит, есть ли у Норриса шансы на чемпионство