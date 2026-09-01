«Макларен» планирует использовать в Монце свою версию «макарены» — H-Wing

«Макларен» подготовил несколько аэродинамических обновлений к Гран-при Италии, включая новое крутящееся заднее антикрыло H-Wing, название которого отсылает к системе F-duct, использовавшейся командой в 2010 году.

«Хотя в эти выходные MCL40, возможно, не будет обладать самой быстрой машиной, команда постарается развить набранную в последнее время форму и использовать каждую возможность, чтобы заработать как можно больше очков в борьбе за чемпионские титулы. Поэтому основное внимание будет уделено качественной подготовке, максимальной эффективности на каждой сессии и созданию наилучших условий для борьбы за хороший результат в первой гонке последней европейского двойника.

Как команда демонстрировала на протяжении всего сезона, работа над развитием «Макларен» также продолжается. Цель — улучшить характеристики машины 2026 года на как можно более широком спектре трасс. В рамках дальнейшей программы развития на «Автодромо Национале Монца» команда привезёт несколько небольших аэродинамических обновлений. Кроме того, «Макларен» планирует использовать ранее заявленные элементы, адаптированные специально под уникальную конфигурацию этой трассы, а также впервые применить так называемое H-Wing, которое дебютировало на трассе во время свободных заездов Гран-при Венгрии 2026 года в июле.

Название H-Wing отсылает к инновационной системе F-duct «Макларен», дебютировавшей в 2010 году. Своё название она получила от буквы F в логотипе, размещённом рядом с воздухозаборником системы на машине. По тому же принципу H-Wing получил название от буквы H в брендинге Etihad Airways, размещённом на заднем антикрыле в рамках партнёрства команды с авиакомпанией», — сообщается в пресс- релизе команды.