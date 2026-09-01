«Ред Булл» назвал замену Ламбьязе на посту главы гоночного департамента

«Ред Булл» официально объявил о назначении Тома Маккаллоу на пост руководителя гоночного департамента команды. Британский специалист приступит к работе в начале 2027 года и заменит Джанпьеро Ламбьязе, который ранее подписал контракт с «Маклареном».

«Мы рады приветствовать Тома в команде в начале 2027 года и с нетерпением ждём возможности воспользоваться его богатым опытом и профессиональными знаниями, которые он привнесёт в эту должность», — написала пресс-служба команды в своих социальных сетях.

Маккаллоу 13 лет работал в «Астон Мартин», где занимал должность директора по производительности. В «Ред Булл» он будет отвечать за все операционные процессы на трассе и координировать работу инженеров во время Гран-при. Ламбьязе, который с 2028 года должен присоединиться к «Макларену», ранее совмещал работу гоночного инженера Макса Ферстаппена с руководящей ролью в гоночном департаменте «Ред Булл».