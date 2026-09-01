«Ауди» после обновления в Баку будет выглядеть совсем иначе — источник

«Ауди» подготовила существенное обновление R26 к Гран-при Азербайджана, после которого болид команды может заметно измениться внешне, сообщает издание Nextgen-Auto.

Как пишет источник, при этом ещё к Гран-при Италии команда внедрит изменённые передаточные числа. Ещё в начале сезона инженеры пришли к выводу, что первая передача слишком короткая, а восьмая — слишком длинная. На разработку изменений ушло около 24 недель. «Ауди» воспользовалась предусмотренной новым регламентом возможностью для изменения передаточных чисел.

После установки в Барселоне турбокомпрессора меньшего размера команда уже улучшила эффективность старта. Однако, по данным издания, в работе сцепления по-прежнему есть возможности для улучшения как в части его конструкции, так и управления им.

Как сообщает источник, более серьёзные внешние изменения ожидаются в Баку. Несмотря на то что значительная часть ресурсов «Ауди» уже направлена на подготовку к 2027 году, команда продолжает работать над развитием нынешнего болида. В Азербайджане R26 получит существенное аэродинамическое обновление. По словам инсайдера внутри команды, после его установки машина будет выглядеть «совершенно иначе».