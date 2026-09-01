У «Хааса» шесть кандидатов на место Окона в сезоне-2027 — Auto sport Web

«Хаас» рассматривает шесть кандидатов на место Эстебана Окона, который, как ожидается, может покинуть команд по окончании сезона-2026. Оливер Берман при этом, вероятно, сохранит своё место в составе, сообщает японское издание Auto sport Web.

Американская команда уже провела тесты машин прошлых лет в Португалии, чтобы оценить нескольких претендентов. За рулём VF-25 побывали Рафаэл Камара, представляющий «Феррари» в Формуле-2, чемпион Ф-2 2025 года и резервный пилот «Макларена» Леонардо Форнароли, а также резервный пилот «Хааса» Рё Хиракава. По информации издания, лучшее время среди трёх претендентов показал Камара.

Помимо Камары, Форнароли и Хиракавы, кандидатами на место Окона могут стать бывший пилот «Альпин» Джек Дуэн, действующий пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон и экс-напарник Ферстаппена в «Ред Булл» Юки Цунода.

При этом у Камары, Форнароли и Хиракавы есть связи с крупными командами, благодаря чему «Хаас» потенциально может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. У Дуэна таких спонсоров нет.